«Грею, тискаю и очень берегу»: Нино Нинидзе запечатлела подросшего сына Плетнева на яхте

Нино Нинидзе — обаятельная актриса. Ее имя часто стало появляться в прессе, когда девушку заподозрили в романе с Максимом Виторганом. Тогда артист уже развелся с Ксенией Собчак. Разница в возрасте в 18 лет не смутила влюбленных. Теперь они уже не скрывают своего романа, но не живут вместе. У каждого из них есть дети от прошлых отношений, которых они уже познакомили между собой.

Этим летом не все звезды смогли отправится в отпуск. Однако Собчак с сыном Виторгана Платоном провела время на Таманском полустрове. С ней также был ее новый муж Константин Богомолов. А вот Нино в августе тоже уехала отдыхать. Она проводит время на море со своим сыном Александром, который был рожден от Кирилла Плетнева. Мальчику только пять лет, но с каждым разом он все больше походит на маму.

Накануне Нинидзе поделилась новыми фото с морской прогулки. Она запечатлела своего подросшего наследника на яхте. Они наслаждались солнечной погодой. Сандрик, как ласково называет его мама, смотрел в даль и даже смог посидеть за штурвалом. У него отросли волосы, которые развивались на ветру.

«Беззаботное 2 сентября 2020. Я уже предчувствую скорый поход в школу… Через два года мой птенец станет необратимо взрослым. А пока… грею, тискаю и очень берегу», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только актрисой, но и ее сыном. «Ну и взгляд!», «Третий потрясающе взрослый взгляд», «Нино, красавчик ваш сыночек», «Нино, твой питомец будущий гроза всех девчонок», «Ресницы — мечта», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, многие подозревают, что Виторган составляет компанию Нино, просто предпочитает не фотографироваться.