«Обстановка по кайфу»: Глюк’oZa в глянцевом купальнике надела шубу с перьями

Глюк’oZa без преувеличения может похвастаться роскошной фигурой без изъяна. Однако некоторые поклонники знаменитости считают, что до секс-символа певица явно не дотягивает. И все потому что ей не хватает дерзости, раскованности и перчинки.

Однако среди фанатов Натальи Чистяковой-Ионовой нашлись и те, кто напротив, считает артистку очень эффектной. Тем более, что она обладает такой изящной талией, красивой линией декольте, стройными ножками.

При всем при этом, у Глюк’oZы нет проблем с лишним весом. Она выглядит так, словно и не рожала. А ведь у певицы двое детей: старшая 13-летняя Лида уже догоняет звездную маму по росту. А Вера во всем старается подражать сестре.

«Обстановка по кайфу!!» — отметила певица.

На пляже Наталья предстала в глянцевом купальнике с дерзким декольте. Прим этом к своему образу поп-дива подобрала голубую шубу с перьями, чем немало удивила фанатов. Не всем лук знаменитости пришелся по вкусу.