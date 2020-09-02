«Хочется свободы»: 47-летняя Высоцкая в джинсовых мини-шортах позировала в Неаполе

Юлия Высоцкая в последнее время ведет кулинарную передачу, где делится необычными и вкусными рецептами. Также она является актрисой. Теледива состоит в браке с Андреем Кончаловский, который не раз снимал ее в своих фильмах. В одном из интервью артистка призналась, что она боится старости. Знаменитость дала понять, что в этом вопросе больше повезло европейским женщинам. Они и в более зрелом возрасте привлекают внимание представителей противоположного пола.

В этом году многим звездам пришлось отказаться от поездок за границу. Юлия любит путешествовать, поэтому поделилась кадром из Неаполя, где недавно была Анна Нетребко. В кадре актриса сидит за столиком на улице в джинсовых мини-шортах и белой майке. Полосатый джемпер она кокетливо накинула на плечи. Примечательно, что теледива позировала без макияжа, надев солнцезащитные очки.

«Посидеть в кафе на площади с друзьями. Заказать кофе, булки, смеяться, болтать… вот чего хочется, хочется свободы», — написала звезда.

Среди поклонников актрисы нашли те, кто восхитился тем, как она выглядит. Многие одарили комплиментами фигуру Юлии.