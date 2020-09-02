«Дети выросли, а мама не постарела»: 38-летняя Брежнева в мини-шортах блеснула бесконечными ногами

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: хотя все считают ее секс-символом, она обычная женщина, которая воспитывает двоих детей и заботиться о всей семье. Примечательно, что муж поп-дивы — музыкальный продюсер Константин Меладзе нисколько не ревнует возлюбленную к поклонникам. Он понимает, что его избранница публикует такие провокационные снимки в Instagram только с одной целью, подогреть интерес к себе, как к медийной персоне. Напомним, что у певицы есть двое детей: 19-летняя Соня живет и учится в Штатах, а десятилетняя Сара пока остается под опекой звездной мамы.

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница поделилась кадром в сексуальных мини-шортах из джинсы, сверкнув прелестями фигуры. Поклонники обратили внимание на то, что имея взрослую дочь, артистка выглядит очень молодо. Вера может похвастаться точеной талией, пышной грудью и бесконечными ножками.