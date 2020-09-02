«Ураган! Выглядит как девочка»: 54-летняя Салтыкова в сексуальном боди сразила фанатов округлыми бедами

В свои 54 года Ирина Салтыкова выглядит ровесницей взрослой дочери. Секс-символ отечественной эстрады 90-х годов может похвастаться изящной талией, стройными ножками и волнующим декольте. Она все также хороша и привлекательна. Поклонники не могут поверить, что артистка претендует на статус бабушки. Настолько восхитительно она выглядит. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком, позировав на террасе в сексуальном боди. Как ни старались фанаты поп-дивы, но разглядеть у нее целлюлит или растяжки — они так и не смогли.
«К бабьему лету надо подходить во всеоружии!» — отметила Салтыкова, блеснув эффектной фигурой без изъяна.
«Это точно молодильные яблочки!», «Обомлеть можно», «Ируся, выглядишь шикарно!! Просто загляденье», «Вот это фигура! Сколько ей?! 54 года, сказки!!», «Вот вам и современные бабушки», «Ураган! Выглядит как девочка», «Роскошная», «С такой-то фигурой только оголяться», «А фотки в стиле ню будут?!», «Ирусь, хотим больше!! Просто секси», «Всех соблазнила, чаровница», «Ух, какая! Смело», «Красотка, выглядишь супер», — такие комментарии появились под снимком певицы.