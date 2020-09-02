«Капельки сока на груди»: Каменских в леопардовом бикини раззадорила фанатов роскошным декольте

Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Поклонники не раз признавались, что любят ее не только за творчество, но и красоту. В 2019 году певица вышла замуж за рэпера Потапа. Перед этим важным событием она смогла похудеть. Теперь артистка регулярно занимается спортом. Она полюбила бегать по утрам и практиковать йогу. Примечательно, что даже после замужества девушка не перестала дразнить фанатов пикантными кадрами.

Этим летом Каменских отдохнула в Турции. Накануне 1 сентября она снова приехала на море. Украинская исполнительница недавно поделилась кадрами из ванной комнаты. Она позировала в кружевном халате, демонстрируя изящные бедра. А теперь певица разместила снимки, на которых предстала в леопардовом мини-бикини. Настя стояла на пляже, только выйдя из моря, и ела арбуз. Девушка хвасталась пышной грудью, соблазнительно поедая сладкую ягоду.

Артистка также засветила загорелый и плоский живот. В этом году ее не раз подозревали в беременности, но слухи не подтвердились. Поклонники восхитились ее красотой, но некоторым кадры показались излишне провокационными.

«Настя… Красиво, но как-то тебе не идет, что-то пошловато», «Явный перебор! Срамота», «Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично», «Капельки сока на груди», «Лизать арбуз… кажется, что-то пошло не так», «Настя, это пошло. Но думаю, Потап доволен», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, леопардовое бикини стало популярно в этом сезоне. В похожем купальнике отметились Светлана Лобода, Полина Гагарина, Анна Седокова и Татьяна Гудзева.