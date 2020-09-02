«Глазки мамины – хитрющие»: Боярская показала старшего сына-второклассника

В День знаний пришлось поволноваться не только родителям первоклашек. Для тех, у кого первый звонок отзвенел несколько лет назад, Первое сентября было не менее ожидаемым и радостным — еще бы, после скомканного окончания предыдущего учебного года из-за пандемии многие опасались, что детей оставят на удаленке. Но этого не произошло, и школьный праздник состоялся.

На радостях 34-летняя Елизавета Боярская поделилась с подписчиками в микроблоге редким фото с сыном. Звезда театра и кино отвела старшего наследника от Максима Матвеева во второй класс и призналась:

«Я очень любила свою школу и всегда ждала 1 сентября! Вот и сейчас, будучи мамой, ждала и волновалась вместе с сыном!» — подписала звезда. И добавила: «Наш шкодный парень сегодня пошел во второй класс! Все серьезно!»

Боярская и Матвеев не стремятся показывать сыновей — их у них двое, младшему, Грише, полтора годика, — считая, что расти непубличными детьми гораздо легче. Подписчики поспешили заметить, каким большим стал Андрей.

«Лиза! Как на тебя сынок похож!! Красавчик!!», «А глазки мамины — хитрющие», «Как вы похожи», «Чтобы всегда с таким настроением ходил в школу, новых открытий», «Искорки в глазах, как у мамы! Удачи Вам!», «Вы оба такие шкодные. Удачи вам», «Какой чудесный мальчик и ваша копия!» — пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что в первый класс пошли Лиза и Гарри Галкины. Их лично отвезли на торжественную линейку мама с папой. И Алла Пугачева на школьном празднике не смогла сдержать слез.