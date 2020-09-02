В Сети ищут виноватого в разводе солиста Little Big Ильи Прусикина

Солист группы Little Big объявил о разводе с Ириной Смелой. Пара опубликовала видеообращение к поклонникам на странице Прусикина в «Инстаграме» и на ютуб-канале Ирины. Причиной развода, по словам музыкантов, стали частые гастроли Little Big. Илья и Ирина пришли к выводу: отношения на расстоянии — это очень тяжело.

Прусикин подчеркнул, что они остаются друзьями, и он продолжит видеться с бывшей женой и сыном Добрыней. «Каждый заслуживает счастья. Пусть не вместе, но каждый должен быть счастлив. И тогда ребенок тоже будет счастлив», « сказал солист Little Big.

В комментариях мнения поклонников пары разделились: кто-то написал слова поддержки, кто-то с сожалением заметил, что развод пары был ожидаем, кто-то высказал свое разочарование:«Как теперь верить в любовь?»

Однако не все фанаты Little Big поверили видеообращению и причинам развода, которые были названы. Некоторые пользователи обвиняют в расставании солистку группы Little Big Соню Таюрскую. На певицу обрушилась волна гневных комментариев под фотографиями в «Инстаграме». Таюрская удаляет оскорбления, однако не закрывает доступ к комментированию. Слова поддержки также встречаются и на ее странице:

«Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?»

Фанаты группы предполагают, что скоро Прусикин и Таюрская объявят о своих отношениях. Является Соня яблоком раздора или нет, дружеское общение солиста группы со своей бывшей женой и сыном важнее причин развода.