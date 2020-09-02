Степан Меньщиков предостерег своего приемного сына от участия в «Доме-2»

Как отметил шоумен, мальчику сейчас надо хорошо учиться, чтобы не повторить судьбу отца.

Шоумен Степан Меньщиков в Instagram тепло поздравил своего приемного сына Ивана с Днем знаний. Надо отметить, что парень растет настоящим красавчиком. Он очень похож на свою мать.

«Поздравляю всех с Днем знаний! Особенно своего сына Ивана. Учись хорошо, сынок, и овладевай полезными знаниями, а то будешь, как я на «Доме-2» участвовать». Степан Меньщиков

«Ваня, удачи тебе в учебе», «Степа, ты как всегда шутишь», «Степа, ты на «Доме-2» один из самых ярких участников. У тебя не самая плохая судьба и карьера», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван — сын первой жены Меньщикова, Евгении Шамаевой. Сначала он считал его своим, но после ДНК-экспертизы выяснилось, что девушка родила его от другого мужчины. Также у Шамаевой и Меньщикова есть совместная дочь. После расставания шоумен помогает своей первой семье. Отметим, что недавно новая жена Ангелина Монах родила ему дочь. Так что звезду вполне можно считать многодетным отцом.