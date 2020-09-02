«Ласковое солнце»: Макеева в желтой блузе и шортах запечатлелась в горах Алтая

Хоть сезон отпусков и официально закончился, но многие звезды продолжают отдыхать. Кто в Турции, кто в Крыму, а кто – в Сочи. Например, уже неделю наслаждаются черноморским гостеприимством Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой.

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А вот актриса и телеведущая Анастасия Макеева поспешила на Алтай. Там звезда уже отдыхала в июле и решилась на серьезный шаг – она приобрела 5 гектаров земли в Чемальском районе Республики Алтай. И сейчас, очевидно, знаменитость вернулась, чтобы уладить все формальности с документами.

«Ничего даже не хочется писать, только поделиться с вами добром и теплом. Тут 29 гр. и ласковое солнце» — поделилась снимком актриса.

Для прогулки в горах Макеева выбрала яркий и стильный аутфит. Она облачилась в желтые блузу и шорты, поставив акцент на талии в виде черного ремня.

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Вероятно, и позировала Макеева как раз на том самом плато, на котором владеет землей. По некоторым данным, участок такой площади, как у звезды, в среднем стоит 5 миллионов рублей. Виды с него открываются шикарные, а поблизости совсем никого – место необжитое, но добраться до него несложно.