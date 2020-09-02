Счастливы вместе: Джастин и Хейли Бибер поделились романтичными кадрами отдыха

На своих страницах в «Инстаграме» Джастин и Хейли Бибер поделились фотографиями отдыха на природе. Молодая пара провела время активно и романтично: на кадрах они нежно целуются, не замечая дорожной пыли, покрывшей их с головы до ног.

На одной из фотографий Хейли пристально смотрит на своего мужа. Бибер шутливо подписал кадр: «Во что ты втянул меня, Джастин?». Фанатов это умилило так же, как снимки поцелуя пары. «Это самая красивая пара в мире», «Милашки!», «Люблю вас», «Такие забавные», — прокомментировали изображения звезд поклонники.

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