«Вчера Верочка пошла в 8-й класс»: дочь Началовой в юбке-футляре и пиджаке отправилась в школу

Практически все лето Вера Алдонина провела со своими бабушкой и дедушкой в деревне под Воронежем.

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram поделилась фотографией своей красавицы-внучки — тринадцатилетней Веры Алдониной. Девочка, как выяснилось, пошла уже в восьмой класс. От нее буквально нельзя оторвать глаз. С каждым годом она становится все красивее.

Для школьной линейки Вера Алдонина выбрала юбку-футляр, белую блузку и пиджак с галстуком. «Вчера Верочка пошла в 8-й класс», — кратко подписала бабушка фотографию с любимой внучкой.

«Очень приятно видеть вашу девочку и вас такими счастливыми», «Красоточка. Все больше становится похожа на свою маму», «Вера — красавица и умница. Пусть у нее все получится», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что минувшее лето Вера Алдонина провела в деревне под Воронежем со своими бабушкой и дедушкой. Она читала книги и купалась в местном озере. Не так давно она вернулась в Москву. Вера живет с бабушкой и дедушкой, потому что ее школа около их дома.