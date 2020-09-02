«Стоим в очереди, чтобы войти в школу»: Анисина показала подросшую дочь Эву-Владу от Джигурды

Девочке в этом году исполнилось десять лет.

Фигуристка Марина Анисина в Instagram поделилась снимком со своей дочкой от актера Никиты Джигурды, Эвой-Владой. В этом году девочке, которая живет с мамой во Франции, исполнилось десять лет. Она заметно подросла за последнее время.

«Первое сентября! Уже не первый раз, четвертый класс по-нашему, но 01.09.2020 — стоим в очереди, чтобы войти в школу и расстояние метр! Родителей не пускают». Марина Анисина

«Успешного вам учебного года. Пусть у девочки все сложится с учебой», «Какая же милая она у вас. На папочку похожа», «Девочка-красавица. Успехов ей в новом учебном году», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что роман Анисиной и Джигурды начался в 2007 году. Они вместе приняли участие в шоу «Танцы на льду», где и сблизились. В начале 2008 года звезды сыграли свадьбу. У пары также есть сын с очень длинным именем — Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. Последние годы Анисина живет во Франции со своими детьми. С Джигурдой она развелась четыре года назад.