«Как старшая сестра»: Климова прогулялась с сыновьями от Петренко в нюдовом костюме и ботинках Dior

Многие поклонники заметили, что рядом с Матвеем и Корнеем звезда выглядит словно их ровесница.

Накануне звезда сериала «По законам военного времени», 42-летняя Екатерина Климова, отвела сыновей в школу. 13-летний Матвей и 11-летний Корней, появившиеся у актрисы во втором браке с актером Игорем Петренко, пока единственные школьники многодетной мамы. 18-летняя дочь от первого брака Лиза Хорошилова стала студенткой МГУ, а малышке Белле от Гелы Месхи еще рано думать об учебе: крохе 4 годика.

После линейки мама с сыновьями отправилась на прогулку. Она выбрала стильный трикотажный костюм нюдового цвета и поясную сумку. Поверх костюма звезда накинула такую же камуфляжную рубашку, как у младшего сына. «Всех с началом нового учебного года!» — поздравила актриса подписчиков.

Многие заметили, как сильно выросли мальчики. А вот мама осталась по-прежнему молода и прекрасна — годы над ней будто бы не властны.

«По вашим фото не понятно, когда они были сделаны, вчера или 20 лет назад, согласен и дальше быть в неведение!», «Екатерина, Вы как старшая сестра!», «Катерина! Как всегда шикарна! Демоница!!! Ну вот нельзя так выглядеть в таком возрасте!!! Как блин?!?!», «Вы прекрасно выглядите, я бы никогда не сказала, что у вас есть такие взрослые дети, вы рядом с ними как ровесница», — восторгаются фолловеры.