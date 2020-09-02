«Вы же родили полгода назад»: Костенко в белом бикини сверкнула рельефным прессом в бане

Футболист со своей женой провел первый день осени на отдыхе.

Дмитрий Тарасов в этом году стал отцом во второй раз. Его молодая жена Анастасия Костенко в 2018 году подарила ему дочку Милану, а в феврале этого года родила еще одну девочку Еву. К слову, вскоре после радостного события спортсмену пришлось уехать в Казань, так как он теперь играет за клуб «Рубин». Возлюбленная последовала за ним с двумя детьми. Пара демонстрирует семейную идиллию.

Недавно Костенко приехала в Москву, чтобы решить некоторые дела. Она выиграла суд по алиментам. Теперь Тарасов сможет меньше денег платить своей первой жене на содержание старшей дочки Ангелины. Возможно, что это событие супруги решили отметить, когда воссоединились в Казани. В первый день осени они устроили себе отдых в бане. Футболист позировал в плавках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Анастасия сразила поклонников, показав тело в белом мини-бикини. Девушка в последнее время много тренировалась, поэтому быстро вернулась в форму после родов. Она сверкнула рельефным прессом и красивой грудью. В кадр попала и старшая дочка пары, которая обняла мамину ногу.

«И не скажешь же, что 2 недели я без спорта. Муж намекнул, что как бы пора возвращаться. Да, родной?» — написала модель.

Поклонники были удивлены тому, что футболист недоволен фигурой жены. «И так хороша!», «Аааааа, кубики, я тоже так к этому стремлюсь», «Вы же родили полгода назад! Вот это фигурка», «Настя, отличная форма! А для родившей полгода назад почти недосягаема!», «Такие красивые!!! Супер!!!», «В идеальной форме», — прокомментировали пост подписчики.