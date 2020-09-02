Полетела в Симферополь: Лера Кудрявцева предстала в аэропорту в синем джемпере

Лера Кудрявцева провела минувшее лето очень насыщенно. Она отпраздновала 49-летие и устроила вечеринку в честь двухлетия дочери Марии. Телеведущая отдохнула в Сочи, а потом также успела поймать лучи солнца в Турции. Но ее отдых был омрачен неприятными событиями. В конце августа она узнала, что у ее мамы Александры Ивановны произошел инсульт. Женщина только приехала к родным на отдых в Алушту, когда произошло несчастье. Она собиралась пойти на концерт Сергея Лазарева, но ночью родительнице звезды стало плохо.

Позже Лера рассказала, что состояние ее мамы было стабилизировано, но перевезти ее из Крыма в Москву нельзя. Женщина остается под наблюдением врачей, ей ставят капельницы. Телеведущая не скрывала, что произошедшее ее подкосило. «Я расклеилась», — признавалась она. При этом Кудрявцева снялась в нескольких выпусках телешоу и 1 сентября улетела в Симферополь. Скорее всего, она хочет повидать маму.

Блондинка отметилась в аэропорту Шереметьево. Она прошла в зал для пассажиров, которые путешествуют бизнес-классом. Потом Лера запечатлела себя в синем джемпере в кресле самолета. Она приготовилась смотреть фильм во время полета. Телеведущая выглядела грустной. По всей видимости, на этот раз дочку Марию она оставила дома. За ней будет приглядывать ее муж Игорь Макаров. Так как стартовал новый телевизионный сезон, Кудрявцевой скоро придется вернуться, съемочный план нарушать нельзя.