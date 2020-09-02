52-летняя Стриженова в платье оверсайз небесного цвета предстала в первый день осени

Екатерина Стриженова знаменита своими работами в кино и на телевидении. Она со школьной скамьи знакома со своим мужем Александром Стриженовым. Супруги вместе почти всю жизнь и являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Артистка вырастила дочерей: Анастасию и Александру. Старшая уже подарила маме внука Петра, а младшая учится в МГУ.

Почти все лето Стриженова работала, но в редкие дни отдыха она уезжала за город, где наслаждалась хорошей погодой и ухаживала за садом. Там она провела и 1 сентября, так как в этом году ей никого не нужно было вести в школу. Телеведущая встретилась с младшей дочкой. Они провели время на речке. 52-летняя Екатерина вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, выбрав лаконичный монохромный образ.

На новом фото она позировала в платье оверсайз небесного цвета и кардигане в тон. Стриженова отказалась от макияжа, а свой образ дополнила белыми кедами. Рядом с ней стояла 19-летняя Саша. Девушка отдала предпочтение современному стилю, надев укороченные джинсы и черный жакет.

«1 сентября! Мы с детства заряжены на начало нового учебного года… Мы обещаем себе быть организованными и последовательными , всё делать вовремя и только на „отлично“!!!» — написала артистка.

Поклонники восхитились ее моложавым видом. Многие поздравили звездную семью с Днем знаний. «Катюша, вы олицетворение женственности! Красавица вы наша», «Красивая, милая, обаятельная женщина!», «Как мило, мама и доча», «Мама выглядит очень молодо», «Как нравится ваш стиль, такой уют», — прокомментировали пост подписчики.