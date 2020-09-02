«Какая она красотка»: дочка Орбакайте в мини-юбке и гольфах отправилась в школу в Нью-Йорке

Клавдия Земцова перешла в третий класс. В этом году 1 сентября она отметила в США с родителями. Комплиментом в ее адрес отметился Филипп Киркоров.

Кристина Орбакайте вскоре после карантина улетела в Майами с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они купались и загорали в океане. А на днях звездная семья приехала в Нью-Йорк. Как известно, у артистки есть недвижимость в этом городе. Она давно живет на две страны, а ее наследница не только родилась в США, но и ходит в местную школу. Правда, в прошлом году Клавдия попробовала учится в России, так как ее маме не хотелось надолго расставаться с наследницей.

Но в этом году 1 сентября внучка Алла Пугачевой снова отметила в Нью-Йорке. Орбакайте запечатлела девочку, которая собралась в школу. Клавдия позировала на улице на фоне знаменитого небоскреба. Она предстала в черной мини-юбке и блузке в цветочек. Образ дополнили черные гольфы и кроссовки. За плечами виднелся рюкзак. Волосы девочка собрала в высокий хвост, оставив несколько прядей.

«Всех с Днем знаний! А нам пора в третий класс», — похвасталась Кристина.

Многие одарили комплиментами дочку певицы. «Ну какая она красотка», — заявил Филипп Киркоров. «Хорошенькая», — присоединилась Ида Достман. «Поздравляем! С Днем знаний!! Клавочка!» — прокомментировала пост Марина Юдашкина. Поклонники тоже не остались в стороне: «Как быстро растут детки», «Ух какие ноги!!! Красавица», «Клавочку в балет с такой фактурой надо отдавать!», «Как похожа на маму».

Добавим, что в этом году младшая сестра и брат Орбакайте пошли в первый класс. Пугачева отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу. Певица всех сразила своим молодежным образом. Сама она не сдержала слез, проводив детей на уроки.