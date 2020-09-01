«Пока еще с улыбкой»: Алена Хмельницкая поздравила учеников с новым учебным годом

Актриса Алена Хмельницкая – мама двух дочерей. Старшей Александре уже 25 лет, а младшей Ксении – 10. 1 сентября она отправилась в четвертый класс. Артистка запечатлела трогательный момент и поделилась со своим подписчиками в Instagram.

«Всех с началом учебного года! Мы в 4-й. Пока еще с улыбкой. Все соскучились по общению. Всем удачи, вдохновения и терпения!!!», — подписала видео Хмельницкая.

Недавно актриса отметила годовщину со своим любимым мужчиной. Бизнесмен Александр Синюшин младше нее на 12 лет, а знакомы они уже шесть. Правда, в ЗАГС пара не спешит. В предыдущем браке Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном. Она развелись в 2014 году.