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«Пока еще с улыбкой»: Алена Хмельницкая поздравила учеников с новым учебным годом

Актриса воспитывает 10-летнюю дочь Ксению, которая пошла в четвертый класс.

«Пока еще с улыбкой»: Алена Хмельницкая поздравила учеников с новым учебным годом
Алена Хмельницкая. Фото: instagram.com/alxmel

Актриса Алена Хмельницкая – мама двух дочерей. Старшей Александре уже 25 лет, а младшей Ксении – 10. 1 сентября она отправилась в четвертый класс. Артистка запечатлела трогательный момент и поделилась со своим  подписчиками в Instagram.

«Всех с началом учебного года! Мы в 4-й. Пока еще с улыбкой. Все соскучились по общению. Всем удачи, вдохновения и терпения!!!», — подписала видео Хмельницкая.

Недавно актриса отметила годовщину со своим любимым мужчиной. Бизнесмен Александр Синюшин младше нее на 12 лет, а знакомы они уже шесть. Правда, в ЗАГС пара не спешит. В предыдущем браке Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном. Она развелись в 2014 году.

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