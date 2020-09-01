«Обливалась слезами»: Саша Савельева вспомнила, как сдавала экзамены в училище

В День знаний Саша Савельева в своем Instagram поделилась историей о том, как стала студенткой. После школы она планировала поступать в два учебных заведения. Выбор стоял между музыкальным училищем имени Гнесиных и МГИМ имени А.Г. Шнитке. Воспоминания певица сопроводила видеороликом, на кадрах которого играла на рояле.

«Экзамены по всем предметам были сложные, много человек на место, поэтому одни из главных дисциплин сольфеджио и гармонию нужно было знать досконально, ходила к репетитору… обливалась крокодильими слезами во время занятий, потому что было действительно трудно, мозг закипал, но я не я — если не преодолею. И результат не заставил себя долго ждать — поступила я без проблем в два учебных заведения. Но в итоге выбрала Гнесинку», — написала Савельева.

Подписчикам певица посоветовала не переставать учиться новому и делать это с удовольствием.

Недавно Савельева выступила против изнурительных диет и тренировок. Главное, по ее мнению, наладить гармонию со своим телом.