«В дуэте»: Эмин сыграл с малышкой Афиной на рояле

Накануне 11-летний сын музыканта, бизнесмена Эмина Агаларова Али выпустил свой первый клип на песню «Еду на капоте». «Жги, папа всегда рядом», — напутствовал наследника отец. Мальчик всерьез решил заняться музыкой и пойти по стопам родителя. Он взял псевдоним A.Li намерен покорить музыкальный олимп страны.

Похоже, что и самая младшенькая из детей Агаларова, полуторагодовалая Афина, пойдет по папиным стопам. Эмин поделился в микроблоге в Instagram видео, на котором музицирует на рояле. Рядом с ним находится крошка Афина и периодически подыгрывает отцу, нажимая на клавишах. У музыканта и наследницы получился своеобразный концерт в четыре руки.

«В дуэте», — подписал видео Агаларов.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Они поспешили написать: «Как трогательно и мило!», «Какие вы классные», «Может, тоже звездой станет», «Ваш дуэт с Афиной мой любимый дуэт», «Эмин, давайте записывайте клип с Афиночкой! У Алишки круто получилось!!! Умнички!!» — поддерживают папу с дочкой фолловеры.

Напомним, что Эмин и мама Афины, 32-летняя модель Алена Гаврилова, развелись этим летом спустя два года брака. Но дефицита родительского внимания кроха не испытывает – любую свободную минутку Агаларов, кажется, готов посвящать детям.