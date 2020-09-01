Стало известно, сколько зарабатывает актер Юрий Борисов за съемочный день

Актер Юрий Борисов озвучил сумму своих гонораров. Выяснилось, что прошлый год был самым высокооплачиваемым в его карьере. Суммы артист озвучил Юрию Дудю на YouTube-канале вДудь. Также Борисов признался, что никогда не будет сниматься в рекламе.

По словам Борисова, его съемочный день оценивается в 150 тысяч рублей, но от некоторых проектов он получает меньше. В этом году он уже заработал порядка восьми миллионов рублей. Точную сумму Юрий назвать затруднился, потому что практически сразу тратит деньги на семью. Также Борисов признался, что мечтает купить родителям большой дом. Пока он не может помогать им в полную силу, потому что у него тоже есть семья и две маленькие дочки – Марфа и Акулина. К слову, именно родители Борисова купили ему квартиру в центре Москвы.

В фильмографии Юрия Борисова – роли в картинах «Молодая гвардия», «Семь пар нечистых», «Т-34», «Калашников» и сериале «Ольга», куда он вошел с третьего сезона. Два последних проекта принесли ему широкую известность.