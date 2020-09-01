«Какое счастье»: Татьяна Навка запечатлела четырехлетнюю дочку в шифоновом платье на отдыхе

Татьяна Навка этим летом много путешествовала. Фигуристка после карантина отправилась по городам Золотого кольца. Также она отдохнула в Сочи с дочками. Как известно, у нее подрастает Саша Жулина от первого брака и наследница Надежда, которую спортсменка воспитывает с нынешним мужем Дмитрием Песковым. Недавно появились слухи, что у пары будет пополнение. У 45-летней звезды поклонники заметили изменения в фигуре. Но пару дней назад она опровергла слухи, заверив, что не ждет ребенка.

На днях Навка поделилась новыми снимками с отдыха. Спортсменка представала то в силуэтном платье, то в наряде свободного кроя. А 1 сентября она решила показать свою подросшую дочку. Шестилетняя Надежда позировала на море в пышном платье из шифона с цветочным принтом. Татьяна решила поздравить всех с Днем знаний. Пока ей некого вести школу, так как старшая наследница уже учится в МГИМО, а младшая лишь через год отправится в первый класс.

«Поздравляем всех первоклашек, школьников и студентов с 1 сентября! Желаем успехов в учебе, интересных новых знаний и увлекательных домашних заданий! Ну, а мы еще наслаждаемся детством, потому что первый раз в первый класс у нас только через год! Какое счастье, что есть еще целых 365 дней впереди, когда можно побыть беззаботным ребёнком, играть в игры и веселиться вне зависимости от уроков и переменок!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девочки. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. Другие оценили ее летний образ. «У вашей Надюшки столько уроков, что она уже считается полноценным учеником», «Куколка мамина», «Прелесть какая. Пусть всегда будете мир», «Хорошенькая очень…», «Девочка вырастет красивее мамы!», «Надя большая какая стала», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Надя занимается балетом, а также изучает английский и китайский языки. Даже во время карантина девочка занималась онлайн. Добавим, что 1 сентября в Москве стояла хорошая погода, поэтому звездные родители с радостью отвели малыше в школу. Первоклашки в этом году оказались во многих семьях: у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также у Надежды Михалковой и ее сестры Анны.