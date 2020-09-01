«Верочка поступила в первый»: 70-летняя Бабкина в жакете цвета лайма проводила внуков в школу

Артистка поздравила родителей и учителей с Днем знаний. Она также показала своих внуков и внучку.

Надежда Бабкина в этом году пережила неприятную ситуацию. Она переболела коронавирусом. На целый месяц 70-летняя певица была выбита из колеи. Но после выздоровления артистка сразу же вернулась на работу. Популярная исполнительница вновь участвует в съемках «Модного приговора», а также выступает со своим коллективом на различных мероприятиях. Естественно, она не могла пропустить День знаний, так как не первый год сама отводит внуков в школу. Это 1 сентября не стало исключением.

Бабкина облачилась в черные брюки и футболку с принтом, поверх которой надела жакет цвета лайма. Неброский макияж и пышная прическа дополнили ее образ. В таком виде она появилась у дверей гимназии имени Е. Примакова. На этот раз учиться отправился не только ее 10-летний внук Георгий, но также семилетняя внучка Вера. На фото с малышами позировала и их младшая сестра Марфа. Девочка тоже была в школьной форме, так как ходит в подготовительный класс.

«Это мои любимые внуки: Георгий, Верочка и Марфуша. Все они — воспитанники гимназии имени Евгения Примакова. Марфуша — в дошкольной группе, Георгий перешел в четвертый класс, а Верочка поступила в первый. Для Веры это самый настоящий праздник, поскольку начинается совершенно новый этап в ее жизни! В добрый путь, мои дорогие!» — написала Надежда Георгиевна.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как молодо выглядит артистка. «Какие красивые!», «Прелестные детки», «Вот эта радость и счастье для бабушки», «Надежда Георгиевна! Вы красотка», «Внуки — загляденье», «Какой у вас модный жакетик», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что в этом году также отвели детей в школу Алла Пугачева и Максим Галкин, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили.