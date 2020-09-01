Без любви: Литвинова эмоционально высказалась о первом сентября

Пока все звезды шоу-бизнеса провожали своих детей в новый учебный год и вспоминали свои школьные годы, Рената Литвинова сделала неожиданное заявление в своем Instagram. Оказалось, что она всегда ненавидела день знаний.
«Всегда ненавидела 1 сентября и ненавидела саму систему — школа, все это устройство — была самой длинной в классе, всегда жила параллельной жизнью не по Цельсию, а по Фаренгейту — поэтому 1 сентября начинаю именно отдыхать. Иногда трудно заставить себя посмотреть в камеру, откуда никогда не вылетит «птичка», — написала Литвинова.
Многие подписчики поддержали Ренату, выразив свои отрицательные эмоции по поводу школьных лет.
В начале августа Рената презентовала трейлер фильма «Северный ветер», где она выступила и режиссером, и актрисой. Картину Литвинова сняла по мотивам одноименной пьесы, которую ставила три года назад в МХТ им. Чехова. Премьера нового фильма, где также снялась дочь звезды Ульяна, Светлана Ходченкова и многие другие популярные актеры, запланирована на 26 октября этого года.