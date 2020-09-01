Дубцова в синем свитере и кожаной юбке-карандаше запечатлелась с сыном-восьмиклассником

Первое сентября – настоящий праздник для школьников и их семей. В этом году даже пандемия коронавируса не омрачила этот особый день. И многие звезды посетили торжественную линейку наследников с большой радостью. Певица Ирина Дубцова проводила 14-летнего сына Артема от предыдущего брака с Романом Черницыным в восьмой класс.

«Сын очень ждал этого дня! Говорит, соскучился по школе и одноклассникам. На самом деле, я боялась, что будем учиться дистанционно. Но, слава Богу, мы возвращаемся к привычному формату» — подписала совместный снимок звезда.

На фото Дубцова позирует с сыном, который уже скоро станет выше нее ростом, в синем свитере и кожаной металлизированной юбке-карандаше. Артистка в stories поностальгировала о том, что вот совсем недавно, казалось, они с папой Артема вели его за руки в первый класс.

Кстати, в этом году стали первоклассниками Гарри и Лиза Галкины. Двойняшек проводили на торжественную линейку мама с папой. И во время праздника Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций и расплакалась от переполняющих ее чувств.