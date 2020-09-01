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Медовый месяц: Светлана Бондарчук наслаждается новым статусом в мини-бикини

Для свадебного путешествия молодожены выбрали солнечную Турцию.

Медовый месяц: Светлана Бондарчук наслаждается новым статусом в мини-бикини
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa

Медовый месяц Светланы Бондарчук и Сергея Харченко в самом разгаре. Молодожены проводят его на турецком побережье. Новоиспеченная жена показывает подписчикам в Instagram, как они веселятся в свадебном путешествии. На этот раз Светлана опубликовала серию снимков и видео из моря, где она была только в бикини.

«Обожаю вас, приколисты! Две звезды», — писали некоторые пользователи Сети.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сыграли свадьбу в середине августа. Для церемонии невеста выбрала белоснежное платье за 700 тысяч рублей. До бракосочетания пара была знакома почти два года. Прошлой осенью 51-летнюю блондинку заметили в помолвочным кольцом.

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