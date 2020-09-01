Их осталось трое: Прилучный вслед за Карпович провел «волшебную ночь» с Мельниковой из «Папиных дочек»

Актер Павел Прилучный, который недавно развелся с женой Агатой Муцениеце, в сториз Instagram поделился кадром со звездой сериала «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Бывший муж популярной актрисы сделал при этом компрометирующую запись: «Волшебная ночь с Дарьей Мельниковой». На кадре актриса едва не касается языком «мажора», у которого достаточно удивленный вид.

Напомним, что у Павла Прилучного сейчас бурный роман с другой звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Они вместе отдыхали не так давно в Крыму. Причем взяли с собой детей от брака Прилучного с Муцениеце.

Отметим, что Дарья Мельникова замужем за актером Артуром Смольяниновым. В семье подрастают два сына.

Сериал «Папины дочки» — один из самых популярных российских комедийных ситкомов нового столетия. Он четыре раза получал премию «Тэфи». Роли «Папиных дочек», помимо Карпович и Мельниковой, исполнили Анастасия Сиваева, «пуговка» Екатерина Старшова и возлюбленная хореографа Ильи Авербуха Лиза Арзамасова.