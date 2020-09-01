Мама на стиле: Бородина появилась на школьной линейке в кожаных шортах и удлиненном жакете

Первое сентября – праздник не только для самих школьников, но и для их близких. В этот день начинается новый учебный год, и звездные родители празднуют его так же, как и обычные россияне. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым отвела одиннадцатилетнюю дочку на линейку. Напомним, что Марусю светская львица родила от бизнесмена Юрия Будагова. Нынешний избранник теледивы относится к падчерице, как к собственному ребенку.

Для торжественного события Бородина не только нарядила ученицу, но и облачила в школьную форму младшую дочку, четырехлетнюю Теону. А сама предпочла образ в молодежном стиле – кожаные шорты в сочетании с белой рубашкой. Поверх наряда модница надела удлиненный пиджак с «мужского плеча».

Однако, не всем поклонникам понравился аутфит звезды. Кто-то заметил, что для школьной линейки в День знаний нужно было выбрать что-то другое.