«На Челентано похож!»: Фадеев оценил редкий кадр Пригожина в молодости

Муж Валерии поделился с поклонниками уникальным снимком из личного архива. Музыкальный продюсер показал, как выглядел в 25 лет.

51-летний Иосиф Пригожин — активный пользователь соцсетей. Он регулярно публикует фото и видео у себя в Instagram, а также вступает в жаркие споры и дискуссии с хейтерами. Накануне избранник певицы Валерии поделился уникальным снимком с подписчиками. Примечательно, что этот кадр был сделан четверть века назад. Начинающий артист в очках с огромными линзами позирует рядом с легендой — Вахтангом Кикабидзе.

«Мне на этом фото 25 лет. С @vkikabidze мы почти восемь лет проработали вместе, и это было одним из самых моих счастливых периодов в жизни. Иногда попадаются архивные фото и меня накрывает волной с ностальгией по тому времени», — признался поклонникам Пригожин.

Стоит отметить, что фанаты музыкального продюсера оценили снимок 25-летнего Пригожина. Не остался в стороне от обсуждения и Максим Фадеев. Он подметил, что Иосиф как две капли воды похож на звезду итальянского кино.

«На Челентано похож!» — заверил продюсер, сделав комплимент мужу певицы Валерии.

А кто-то и вовсе не поверил, что Пригожину на этом снимке всего двадцать пять лет. Некоторым показалось, что муж поп-дивы в юности выглядел значительно старше. Так, словно он взрослый и состоявшийся мужчина.

«А по взгляду и не скажешь что 25», «Вы в двадцать пять лет выглядите, как мой дед в 78», «25? Выглядишь на 45», «Сейчас Вы выглядите гораздо лучше и моложе», «А выглядишь на 40 + , сейчас и то лучше», «Вас не узнать!» — пишут в комментариях.

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