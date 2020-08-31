«Просто богини»: Лопырева в мерцающем платье с разрезом повеселилась с мамой

Виктория Лопырева всегда была одной из самых привлекательных женщин в России. Но долгое время личная жизнь модели не складывалась. После романа с Николаем Басковым и отмененной свадьбы, она неожиданно предстала беременной. В конце 2018 года стало известно, что блондинка встречается с бизнесменом Игорем Булатовым. В скором времени у них родился сын Марк Лео. Телеведущая быстро пришла в форму после родов и в ЗАГСе блистала уже в облегающем платье.

Лопырева много путешествует. Ребенок нисколько не мешает ей продолжать строить карьеру. Если карантин она переждала в Дубае, то последний месяц девушка нежится на пляже в Турции. Накануне модель повеселилась на вечеринке подруги, которая отмечала день рождения. Для выхода в свет Виктория облачилась в мерцающее платье-комбинацию с глубоким декольте и разрезом от бедра. Босоножки и круглый клатч дополнили образ. Наряд облегал фигуру молодой мамы, подчеркивая достоинства.

Как оказалось, на празднике также была мама Лопыревой Ирина, которая в молодости была известной моделью, а теперь является предпринимателем. Брюнетка подчеркнула осиную талию сверкающей юбкой-футляром и шелковым топом с кружевом. Они танцевали и веселились с остальными гостями. Позже Виктория сделала фото с мамой и именинницей.

«С Днем рождения, наша дорогая Инна, будь счастлива сегодня и навсегда! Сделаны в Ростове», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Однако многие отметили, что еще сильнее их поразила своим моложавым видом родительница Лопыревой. «Извините, Вика, но здесь лавры первенства маме», «Это просто нереально красиво. Гордость за родину», «Нереальные красотки! Викуля, мамочка у тебя вообще огонь, потрясающая женщина в превосходной форме», «Просто богини», «Мама Ирина красотка. Молодая модель», — прокомментировали пост подписчики.