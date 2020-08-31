После «Великолепного века»: Халит Эргенч предстал на редком фото с экранными «сыновьями»

На личной страничке в Instagram Тогла Сарыташ, которого многие поклонники помнят по роли младшего из сыновей хасеки Хюррем султан — шехзаде Джихангира — опубликовал редкий кадр, на котором он предстал с экранными «братьями» по турецкому сериалу «Великолепный век» — Арасом Булутом Ийнемли (шехзаде Баязид) и Энгином Озтюрком (шехзаде Селим).

Примечательно, что компанию молодым людям на импровизированной фотосессии составил 50-летний Халит Эргенч. Он сыграл роль османского правителя — султана Сулеймана. Кроме того, по сюжету и истории, он приходился отцом выше перечисленных шехзаде. Перед объективом фотокамеры муж Бергюзар Корель, как и его партнеры по съемочной площадке, позировал в классическом костюме, а не в кафтане, как его привыкли видеть телезрители.

Стоит отметить, что актеры из «Великолепного века» до сих общаются и дружат между собой, даже по прошествии лет. Ведь первая серия турецкого сериала вышла на экран еще девять лет назад, а съемки ленты завершились только в 2014 году.

Правда, уже без Мерьем Узерли в роли Хюррем султан. Ее место заняла 54-летняя Вахиде Гердюм. Такая мера оказалась вынужденной. Так как партнерша Халита Эргенча сообщила продюсерам о том, что она покидает проект. Вскоре Мерьем стала мамой. Она родила дочку Лару.

К слову, Сельма Эргеч, которую многие поклонники помнят, как Хатидже султан дружна с Джансу Дере (персиянка Фирузе). Кроме того, актриса время от времени видится с Нур Феттахоглу и Небахат Чехре (Валиде султан).