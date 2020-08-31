«Папа, вылезай из домика»: Кудрявцева запечатлела мужа и дочку Машу на надувном мини-батуте

49-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: рядом с мужем она обрела настоящее женское счастье. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что едва ли простила бы возлюбленному измену. Так, в беседе с Оскаром Кучерой светская львица уточнила, что сразу подаст на развод, если узнает о возможных похождениях избранника. Правда пока спортсмен поводов для ревности своей второй половинке не дает.

Находясь дома, Игорь старается уделить время, как жене, так и двухлетней дочери. В Stories микроблога Кудрявцева поделилась забавными видеороликами, запечатлев дочку Машу и ее звездного папу на мини-батуте. При этом Лера отчитала мужа, подметив, что детский домик не выдержит массу его тела. Но на это Макаров никак не отреагировал. Зато Машенька поняла, о чем хотела сказать ее мама. Кроха догадалась, что такой батут для ее отца слишком мал.

«Папа, ты сейчас дом сломаешь! Давай, вылезай из детского домика», — отметила теледива, в шутку отругав Макарова.

В одном из интервью Кудрявцева призналась, что ее муж всегда мечтал о дочери. И теледиве удалось исполнить его заветное желание. Будучи беременной, Лера хотела только одного: доносить и родить возлюбленному малыша. С появлением Маши, светская львица забыла о вечеринках. Как говорит знаменитость, теперь для нее нет ничего важнее дочурки. Именно к ней телеведущая спешит домой со съемок, отказываясь от развлечений и светских мероприятий.