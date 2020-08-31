«Ну, ничего себе! И она уже бабушка?!»: Бондарчук в бикини похвасталась эффектным декольте

После пышной церемонии и торжества 51-летняя Светлана Бондарчук вместе с новоиспеченным мужем Сергеем Харченко отправилась в свадебное путешествие. При этом модель держит в секрете место своего пребывания. Экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука не перестает делиться в Instagram свежими провокационными снимками в мини-бикини.

На одном из летних фото манекенщица предстала в лазурном купальнике, блеснув роскошным декольте и соблазнительной ложбинкой. Тем временем, фанаты знаменитости заметили, что у Светланы нет ни целлюлита, ни растяжек, ни лишнего веса — и выглядит она значительно моложе своих лет. Многие задались вопросом: как модели удается сохранять фигуру в тонусе, избегая соблазнов в виде любимых блюд.