«Ну, ничего себе! И она уже бабушка?!»: Бондарчук в бикини похвасталась эффектным декольте

После пышной церемонии и торжества 51-летняя Светлана Бондарчук вместе с новоиспеченным мужем Сергеем Харченко отправилась в свадебное путешествие. При этом модель держит в секрете место своего пребывания. Экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука не перестает делиться в Instagram свежими провокационными снимками в мини-бикини.
На одном из летних фото манекенщица предстала в лазурном купальнике, блеснув роскошным декольте и соблазнительной ложбинкой. Тем временем, фанаты знаменитости заметили, что у Светланы нет ни целлюлита, ни растяжек, ни лишнего веса — и выглядит она значительно моложе своих лет. Многие задались вопросом: как модели удается сохранять фигуру в тонусе, избегая соблазнов в виде любимых блюд.
«Богиня! Это все молодильные яблочки», «Улет! Света, вы все молодеете и хорошеете», «Никаких растяжек и дряблого живота», «Ну, ничего себе! И она уже бабушка?!», «Шикарная, весь пляж ваш!! Никого не оставили равнодушным», «Роскошное тело, как у молодой девушки», «Красавица, Светуль! Как всегда элегантная и утонченная», «Восхитительная, совсем еще молодая», «И кто говорит, что после пятидесяти надо сидеть дома с вязаньем», «Вау! Нет слов, хороша!!», «Какое у вас дерзкое декольте, чистый соблазн», «Хочется воспевать вашу красоту», «Прямо слышу, как старушки вопят от зависти, что-то вроде, Света! прикройся», «Эффектная, тут и комплименты излишни», — отметили поклонники модели.