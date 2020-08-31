«Хороша»: 44-летняя Захарова в бикини-бандо подразнила соблазнительными изгибами фигуры

Актриса два с половиной года назад стала мамой, поэтому поклонники поразились тому, в какой идеальной форме находится звезда.

Елена Захарова сыграла десятки ролей. Многим полюбилась ее героиня из сериала «Кадетство». В жизни актриса тоже всегда выглядит очень женственно. А вот о своей личной жизни уже несколько лет она не говорит. Девушка состояла в браке с директором крупной фирмы Сергеем Мамотовым, которому родила дочку Анну-Марию в 2011 году, но та, к несчастью, спустя 8 месяцев умерла от инфекции. После трагедии пара рассталась, а Елена с тех пор стала очень закрытой.

Но в 2017 году произошло радостное событие. Артистка стала мамой, родив дочку от таинственного мужчины. Ребенка она пока прячет от публики. Однако поклонники ее понимают. Этим летом девушка отдохнула в солнечной Ялте. Кадрами с курорта она поделилась в соцсети. 44-летняя Захарова не побоялась показать фигуру в купальнике. Она позировала на побережье в бикини-бандо, дразня соблазнительными изгибами фигуры. Актриса показа стройные ноги и плоский живот без целлюлита и растяжек.

Также Елена похвасталась летними образами. Под палящим солнцем она ходила то в бардовом комбинезоне с кружевом, то в ярком желтом платье миди с глубоким декольте.

«Когда хорошо, время летит незаметно! Вот и подошел к концу наш отдых в отеле, я очень рада, что выбрала именно этот отель», — призналась звезда. «Спать под шум прибоя, лично мне в Москве этого очень будет не хватать!» — добавила она.

Поклонники были очарованы Захаровой. Многие одарили комплиментами ее фигуру. «Шикарна, как всегда», «Восхитительная Королева Тавриды», «Елена, вы прекрасно и ослепительно выглядите», «Хороша», «Желтый цвет очень к лицу», «Вот это фигура», «Прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.