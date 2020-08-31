В ожидании дебюта: Пегова в облегающих легинсах и на коньках предстала на ледовой арене в Лужниках

Актриса не скрывает: она с нетерпением ждет премьеры нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 42-летняя Ирина Пегова примет участие в новое сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером актрисы станет профессиональный спортсмен и фигурист Алексей Тихонов. Под чутким руководством наставника и тренерского штаба экс-возлюбленная Дмитрия Орлова разучивает сложнейшие поддержки и хореографию. Артистка дала понять, что она с нетерпением ожидает дебюта в новом для себя амплуа. Так, каждая тренировка с Тихоновым становится для Ирины своеобразным испытанием на прочность.

Пегова выкладывается на максимуме своих возможностей, рассчитывая на скорый прогресс. К слову, историк моды Александр Васильев уже подметил, что актриса заметно потеряла в весе. Это произошло еще до того, как Ирина согласилась на участие в «Ледниковом периоде» и приступила к тренировкам. По словам соведущего Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор», Пегова стала более пластичной и сбросила лишние килограммы благодаря бальным танцам.

Но даже имея за плечами такую практику, Ирина устает на льду. На одном из свежих снимков партнерша Алексея Тихонова позировала в облегающих легинсах и на коньках. Примечательно, что это фото, судя по геолокации в Instagram актрисы, было сделано на ледовой арене в Лужниках.