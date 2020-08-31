«Всегда так ходи!»: Асмус с челкой-шторкой и в леопардовом комбинезоне «зажгла» с Охлобыстиным

Актриса изумила поклонников кадрами из Геленджика, где проводит время с коллегой по сериалу «Интерны».

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. В последние годы ее имя постоянно украшает заголовки в СМИ. После карантина она вновь дала повод для пересудов, объявив о разводе с Гариком Харламовым. Они расстались спустя семь лет отношений. Актриса старается не унывать, еще больше времени уделяя работе. А юморист теперь не упускает возможности повеселиться, посещая вечеринки и караоке-бары.

Недавно Асмус впервые за долгое время уехала из Москвы. На этот раз она проводит время не на Мальдивах, а в Геленджике. Там девушка снимается в качестве ведущей нового шоу «Золото Геленджика», где участники будут бороться за килограмм чистого золота. Напарником актрисы стал ее коллега по сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. На днях они предстала в необычных костюмах на пляже. Кристина подчеркнул точеную фигуру платьем словно сделанным из металла.

А теперь девушка поделилась видео, на котором танцует и поет с Охлобыстиным. Артист предстала в алом смокинге с плащом и цилиндром. Асмус на этот раз едва можно было узнать. Ведущая облачилась в леопардовый комбинезон-боди. Ей также сделали необычную прическу. Волосы собрали в высокий хвост и оставили челку-шторку. Неизвестно, был использован парик или накладные локоны, но выглядела актриса необычно. Коричневая помада и желтые тени для век завершили лук.

Они исполнили хит «В Кейптаунском порту», зажигательно двигаясь. «Зато от души», — подчеркнула Кристина. Многие пришли в восторг от необычного дуэта. Поклонники едва узнали актрису. «Ой Крис, всегда так ходи!!!! Особенно в +35», — заявила Дарья Мельникова. «Кристину не узнать, прикольный образ», «Классно вас видеть в таком необычном виде! Вам очень идет», «Какие классные», «Не узнал», — прокомментировали пост подписчики. К слову, премьера шоу состоится 13 сентября в 19:00.