«Красивущие»: близкий друг 71-летней Пугачевой оценил ее свежее фото с Галкиным

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился свежим снимком с 71-летней Аллой Пугачевой. Судя по словам ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале, этот кадр был сделан в дороге. А сама Примадонна отечественной эстрады позировала с мужем на заднем сиденье авто. Куда именно Максим направлялся с женой, он озвучивать не стал, сохранив тем самым интригу для поклонников.

Однако редкое селфи Галкина с возлюбленной привлекло внимание их близких друзей и коллег по творческой сцене. Так, одним из первых на фото Аллы Борисовны в неформальной обстановке отреагировал модельер Игорь Гуляев. Кутюрье уже давно тесно общается с певицей. Сам Галкин не имеет ничего против такой дружеской симпатии. Шоумен полностью доверяет своей избранницы и не видит поводов для ревности.

«Красивущие!! Хорошего дня», — отметил Гуляев, сделав комплимент Примадонне и ее мужу.

Перед объективом фотокамеры Алла Пугачева предстала с объемной укладкой, отдав предпочтение фирменным кудрям. Как говорит историк моды Александр Васильев, такие пышные прически — это изюминка Примадонны. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» заверил, что певице безусловно идут вьющиеся локоны, с ними она выглядит моложе. Ко всему прочему, артистка не забыла и про вечерний макияж, подчеркнув глаза подводкой для век, тенями и тушью для ресниц.