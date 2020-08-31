«Это просто взрыв! Полегче»: Рудова в шелковом купальнике раззадорила фанатов

37-летняя Наталья Рудова в беседе с поклонниками не раз жаловалась на повышенное внимание прессы. Знаменитость утверждала, что редакторы светских хроник то и дело приписывают ей романы с различными мужчинами и обсуждают ее «несуществующую» беременность. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» дала понять, что ее совершенно не заботит то, что о ней пишут в СМИ. При этом Наталья намекнула, что ей порядком поднадоел тот факт, что она постоянно становится героиней сомнительных эксклюзивов и статей для желтой прессы.

Однако это не мешает актрисе то и дело публиковать в личном микроблоге пикантные снимки в мини-бикини. На одном из таких пляжных фото Рудова предстала в розовом шелковом купальнике на тесемках, раззадорив фанатов изящной фигурой без изъяна.