Американские каникулы: Кристина Орбакайте прогулялась по Нью-Йорку с внучкой Пугачевой

Певица продолжает отдыхать в США со своей семьей. Уже скоро ее наследница должна пойти во второй класс, а пока они наслаждаются последним днем лета.

Кристина Орбакайте не скрывает, что много лет живет на две страны. С 2005 года она состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Не раз он уговаривал певицу переехать жить в США. Именно там появилась на свет их дочка Клавдия. Известно, что у звезды есть особняк в Майами, а также квартира в Нью-Йорке. Несколько раз в год она приезжает в Америку, но вот большая часть ее работы на сцене и в театре сосредоточена на родине. К тому же, в Москве живут ее родные.

Однако после карантина Орбакайте первым делом добралась до Майами. Она с семьей отдохнула на знаменитом побережье. Изредка певица делилась новыми фото, позируя на фоне моря. А теперь артистка приехала в Нью-Йорк. Целый день она гуляла по улицам города с мужем и дочкой. Они прокатились на морском такси, увидели Бруклинский мост и статую Свободы. Кристина предстала в серой футболке и без макияжа. Ее волосы развивались на ветру, а внучка Аллы Пугачевой передвигалась на самокате.

В последний день лета в Нью-Йорке было ветрено, но это не испортило настроение ни Михаилу, ни Клавдии, которые улыбались в камеру. Поклонники восхитились дружной семьей. К слову, скоро дочка певицы пойдет в школу. Если в 2018 году она ходила в подготовительный класс в Америке, то год спустя мама перевела ее в российскую школу. Артистке было сложно постоянно находится в разлуке с девочкой. Возможно, что на днях Орбакайте вернется домой, чтобы ее восьмилетняя наследница смогла пойти во второй класс в российском учебном заведении.