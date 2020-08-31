«Соскучилась по хулиганам»: Кристина Асмус показала своих питомцев

Почти две недели назад Кристина Асмус уехала в Геленджик. Там у нее напряженный график съемок, поэтому даже дочь она оставила в Москве с отцом. 32-летняя актриса признается, что очень скучает и по ребенку, и по своим питомцам. В Instagram она опубликовала снимок с двумя собаками, которых приобрела, когда была в браке с Гариком Харламовым. Это нелающий басенджи и американский той-фокстерьер.

«Соскучилась я по своим хулиганам», — подписала фотографию Асмус.

Подписчики в комментариях рассказали актрисе о своих домашних любимцах. Некоторые отметили, что Кристина сделала отличный выбор, когда приобрела собак таких пород.

После расставания Асмус и Харламов не смогли остаться в дружеских отношениях. Причиной тому стали вопросы финансового характера. Это все не мешает Гарику оставаться отличным отцом и заниматься воспитанием 6-летней Анастасии.