Рустам Солнцев нашел в архивах кадр со свадьбы Глюкозы «в платье из девяностых» с Чистяковым

Поклонники посмеялись над нарядом певицы, в котором она была на торжестве в 2006 году.

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram опубликовал архивный кадр со свадьбы певицы Глюкозы. На фотографии она предстала в достаточно забавном свадебном платье, которое многие подписчики назвали «из девяностых».

«Видимо, свадьба была в ретростиле», «Я подумала, что она на свадьбу в плаще пришла», «Сначала можно подумать, что фотография сделана в девяностых годах», «Вроде люди они не бедные. Могли бы получше одеться. Молодожены 1957 года и то лучше выглядят», «Вид у жениха такой, как будто он не по своей воле женится», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Он, как известно, на 13 лет старше жены. Ходило множество слухов, что этот брак не просуществует долго. Однако Глюкоза по-прежнему рядом с любимым мужем.

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Добавим, что певица родила двух дочерей от Чистякова. В семье воспитывается также сын Александра, тот первого брака. Интересно, что его тоже зовут Александр. Он сейчас учится за границей.