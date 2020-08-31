Олеся Судзиловская провела вечер в компании Стивена Сигала

Накануне Олеся Судзиловская встретилась со Стивеном Сигалом. Конечно, не запечатлеть на память такой момент просто нельзя было. Снимком с голливудской звездой боевиков в компании старшего сына Артема актриса поделилась в своем Instagram.

«Подмосковный вечер. Приятная встреча со Стивеном Сигалом!» — написала Судзиловская.

В последнее время Стивен Сигал посещает разные регионы России. Недавно он побывал в Ивановской области и был покорен красотой Плеса. В планах — посещение Свердловской, где пройдет спортивный фестиваль. Известно, что у актера – 7-й дан по айкидо. Гражданином России Стивен Сигал стал еще в 2016 году. А недавно сообщалось, что он планирует получить участок земли на Дальнем Востоке, где будет обучать и воспитывать спортивные таланты.