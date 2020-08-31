«Лицом прям в воду!»: Полина Гагарина в горчичном купальнике блеснула бедрами в бассейне

33-летняя певица показала упругие мышцы и округлые бедра без целлюлита и растяжек, всем на зависть.

Полина Гагарина после развода с Дмитрием Исхаковым старается не касаться личных тем. Она подчеркнула, что не собирается пиариться на своей драме. Причины расставания двух влюбленных сердец также остались тайной. Пока певица усердно работает, а свободное время посвящает дочке Мии. Недавно она успела отдохнуть с ней в Турции. Две недели артистка нежилась под солнцем и устраивала вечерний променад. А на днях она приехала в Светлогорск, чтобы принять участие в КВН.

Однако Полина не привыкла сидеть на одном месте. Вскоре она добралась до Алушты, которая в этом году пользуется особой популярностью для семейного отдыха. Певица сразу решила искупаться. В соцсети она опубликовала пикантное видео, на котором в горчичном мокром купальнике ныряет в воду. Гагарина нырнула лицом в бассейн, показав изящные и упругие бедра без намека на целлюлит.

«Именно так началось мое утро в Алуште в прекрасном отеле. Потом был кофе, ранний завтрак, очень много солнца, тёплый ветерок и долгожданный шум и запах моря. Все остальное можете себе представить», — похвасталась звезда.

33-летняя артистка много занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. поклонники не раз критиковали ее за худобу, но на этот раз девушку осыпали комплиментами. «Полина суперская..», «Полина!!! Как всегда супер выглядишь!!! Шикарная», «Хорошего отдыха, утренняя русалочка», «Какая красивая девушка», «Безумная красота», «Очень красиво и профессионально!», «Какая прокачанная спина», «Тело на спорте», «Ох, какие упругие бедра», «Лицом прямо в воду! Класс», — прокомментировали пост подписчики.