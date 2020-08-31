«Выглядит просто бомбически»: Максим Галкин вывез на мероприятие Пугачеву из деревни Грязь

Поклонники Примадонны в очередной раз признали, что певица находится просто в великолепной форме.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился красивым и нежным кадром со своей женой — примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. На фотографии они сидят в машине и улыбаются. Судя по всему, Галкин повез свою жену на какое-то мероприятие из деревни Грязь, где они живут последние годы в замке. На Примадонне симпатичная серебристая кофточка на молнии. Галкин выбрал для выхода в свет обычную белую футболку.

«Поехали. Парочка», — кратко подписал он снимок.

«Алла выглядит просто бомбически», «Какие счастливые и нарядные», «Обожаем вас. Аллы просто неземная красотка! Как так молодо можно выглядеть в 71 год», «Алла Борисовна — королева красоты», — отметили в комментариях пользователи и подписчики Максима Галкина.

Отметим, что в последние месяцы Алла Пугачева никуда не уезжала из деревни Грязь. Всему виной пандемия коронавируса. Певица, как известно, находится в группе риска.