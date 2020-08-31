Королевский конфликт: крестины принца Гарри обернулись скандалом

Младший сын принца Уильяма и принцессы Дианы Гарри родился в 1984 году. Спустя три месяца, в декабре, малыша крестили. Намечалось доброе семейное торжество, но неожиданно оно переросло в конфликт между членами большой королевской семьи. Принцесса Анна решила, что не хочет присутствовать на мероприятии. Что же послужило причиной столь резкого отказа? Обычная обида.

Как сообщает The Mirror, когда принцесса Диана была беременна Гарри, Анна думала, что именно она станет его крестной. Девушки тогда были очень близки и хорошо дружили. Но когда настал момент церемонии крещения, Чарльз и Диана возложили эту миссию на принца Эндрю — младшего брата отца Гарри. К слову, принц Филипп тоже остался недоволен таким решением, но мероприятие все-таки посетил.

больше по теме Ссора в силе: принц Гарри и принц Уильям до сих пор не помирились Размолвка между родными братьями произошла после отказа принца Гарри от королевского титула.

Накануне стало известно, что принц Гарри не сможет в ближайшее время вернуться в Великобританию. У него были планы посетить Лондон, но им помешала пандемия. Теперь же он вместе со своей семьей планирует прилететь в Лондон только в следующем году. Именно в 2021-м планируют открыть памятник принцессе Диане, церемонию Гарри и Меган уже запланировали посетить.