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Королевский конфликт: крестины принца Гарри обернулись скандалом

Семейные неприятности преследовали герцога Сассекского с самого раннего детства.

Королевский конфликт: крестины принца Гарри обернулись скандалом
Принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Младший сын принца Уильяма и принцессы Дианы Гарри родился в 1984 году. Спустя три месяца, в декабре, малыша крестили. Намечалось доброе семейное торжество, но неожиданно оно переросло в конфликт между членами большой королевской семьи. Принцесса Анна решила, что не хочет присутствовать на мероприятии. Что же послужило причиной столь резкого отказа? Обычная обида.

Принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри
Принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри. 1990 год. Фото: globallookpress.com

Как сообщает The Mirror, когда принцесса Диана была беременна Гарри, Анна думала, что именно она станет его крестной. Девушки тогда были очень близки и хорошо дружили. Но когда настал момент церемонии крещения, Чарльз и Диана возложили эту миссию на принца Эндрю — младшего брата отца Гарри. К слову, принц Филипп тоже остался недоволен таким решением, но мероприятие все-таки посетил.

Принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри
Принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри. 1990 год. Фото: globallookpress.com

Накануне стало известно, что принц Гарри не сможет в ближайшее время вернуться в Великобританию. У него были планы посетить Лондон, но им помешала пандемия. Теперь же он вместе со своей семьей планирует прилететь в Лондон только в следующем году. Именно в 2021-м планируют открыть памятник принцессе Диане, церемонию Гарри и Меган уже запланировали посетить.

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