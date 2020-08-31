«Боже мой, сколько же в ней мудрости»: Саша Черно из «Дома-2» навестила любимую свекровь

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram нежно обратилась к своей свекрови, матери мужа Иосифа Оганесяна. Она опубликовала кадр, на котором можно увидеть родню мужа. Судя по всему, она достаточно быстро нашла с новыми родственниками общий язык.

«Только когда я сама стала мамой мальчика, как хорошо я начала понимать свою свекровь. Я вот теперь представляю, через 20–30 лет мой Стефик приведет в дом какую-нибудь стерву, и это мне надо будет еще с ней мило разговаривать? Боже мой, сколько же в ней мудрости. Зато теперь мы дружим. Люблю тебя, моя свекровь». Саша Черно

«Похудела очень Саша», «Каждая свекровь когда-то была невестой, это надо помнить и просто уважать выбор сына, даже если по каким-то причинам невестка не нравится», «Саша, у тебя хорошая свекровь. Ты будешь такой же. Когда-нибудь сыночка отпустишь. Как говорится, не суди других, да не судим будешь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Саша Черно родила сына Стефана своему мужу Иосифу Оганесяну. При этом на днях она намекнула на возможный уход вместе с супругом с проекта. Как заявила Саша Черно, ей есть что рассказать о скандальной телестройке зрителям и поклонникам. Там, как она выразилась, творится настоящая жесть.