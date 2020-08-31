Дочь Любови Успенской поделилась уникальным кадром своей молодой мамы

Дочь певицы Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина в Instagram поделилась уникальным кадром своей мамы. На фотографии исполнительнице примерно 20 лет. Она необычайно красива. В те годы, конечно, она еще не делала пластические операции, о которых сегодня ходят чуть ли не легенды. «Мама», — кратко подписала снимок Татьяна Плаксина.

Отметим, что полгода назад Татьяна Плаксина уехала жить в Америку, разругавшись со своей звездной родительницей. Всему виной стал эфир программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Единственная дочь Любови Успенской заявила, что мать издевалась над ней на протяжении долгих лет.

Позже стало известно, что Любовь Успенская не стала финансово помогать дочери. Ее слова в эфире программы, прозвучавшие на всю страну, она назвала бредом.

Сейчас за Плаксиной, которая часто оставляет странные посты в соцсетях, присматривает отец. Известно, что девушка увлечена йогой. Кроме того, она неплохо рисует. Скорее всего, Татьяну Плаксину сейчас содержит отец. Мать ранее говорила, что хотела бы примириться с дочкой, но та пока не идет на контакт.