Стильная прогулка: Бородина в трендовом трикотажном костюме встретилась с подругами

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина после возвращения из отпуска поспешила на шопинг. Закупилась модница знатно – она приобрела несколько пар солнечных очков, босоножки и кеды, ремень, серьги, а также панамку. По скромным подсчетам, сумма, которую оставила звезда в бутиках ЦУМа, порядка трех сотен рублей. Но Бородина всячески подчеркивает, что на себе она не привыкла экономить.

Накануне инстадива поспешила выгулять обновки – панамку Dior и очки Chanel. Для встречи с подругами она облачилась в трендовый трикотажный костюм, который в этом сезоне находится на пике моды. У Бородиной – розовый уютный комплект, в нем звезда прокатилась на самокатах по набережной, а позже запечатлелась с подругами на память.

«Три девицы катаются по столице» — подписала снимок Бородина.

Кстати, Бородина не забыла и про день рождения соведущего. Влад Кадони отметил 28 августа свое 34-летие, и Ксения преподнесла парню стильный костюмчик в подарок.