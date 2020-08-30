Виктория Лопырева в белом мини-платье с бахромой запечатлелась с подросшим сыном Булатова

Виктория Лопырева не скрывает, что обожает путешествовать. После карантина она не сразу покинула ОАЭ, где провела шесть месяцев. Примечательно, что девушка вместе с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео прилетела не домой, а вновь выбрала морское побережье, но на этот раз в Турции. По словам модели, она очень любит загорать. К тому же, к ней в свой день рождения приехала певица Нюша, отпраздновав 30-летие на пляже.

Большую часть времени Лопырева уделят своему маленькому сына. Мальчику чуть больше года, поэтому он становится любознательным. Каждый раз номер в отеле знаменитости превращается в большую игровую комнату с ковриками, игрушками и развивающими приспособлениями. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит молодая мама. А накануне Виктория поделилась редким фото с подросшим сыном.

Девушка позировала в Турции в белом платье с полупрозрачной вставкой и бахромой на юбке. Наряд подчеркнул изгиб ее фигуры. Лопырева держала на руках Марка Лео, который предстал в белой рубашке и синих шортах. Модель предстала в саду возле отеля. Выглядела девушка посвежевшей.

Поклонники одарили комплиментами 37-летнюю звезду. «Какая вы красивая», «Загорелая блондинка — шик», «Фигура у вас сногсшибательная», «Сынок уже такой большой», «Жаль лица не видно, но он похоже в папу», «Такая мама красавица, все точно в вас влюблены.